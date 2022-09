Aantal student-zelfstandigen verdubbelt in vijf jaar tijd

Het aantal student-zelfstandigen is in onze provincie op vijf jaar tijd verdubbeld. In 2021 telt Limburg 752 studenten van 18 tot en met 25 jaar die een eigen onderneming hebben opgestart. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Jo Brouns. Een positieve tendens, want het statuut vormt een belangrijke opstap naar een zelfstandig hoofd- of bijberoep. Minister Brouns spreekt de studenten van de UHasselt toe van de opleiding Handelswetenschappen tijdens een openingscollege op de campus in Diepenbeek.