Nu is het écht aan Charles: waarom nieuwe Britse koning een lastig koningschap wacht

Voortaan is het aan koning Charles III. Hij bevindt zich in de weinig benijdenswaardige positie om in de voetsporen van zijn indrukwekkende moeder te treden. Een opdracht die hem heel wat hoofdbrekens zal bezorgen. Zo geniet hij niet het respect dat de Queen wél had in het roerige Noord-Ierland en Schotland. Maar zijn grootste uitdaging wordt om de jonge Britten weer in het koningshuis te laten geloven. Iets waar zelfs zijn immens populaire moeder niet in slaagde.