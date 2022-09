Louis van Gaal laat niets aan het toeval over en roept hulp van ex-volleyballer in om op penalty’s te trainen

Nederland staat nog altijd aan de leiding in onze Nations League-groep en zondag is het de derby der Lage Landen. Bondscoach Louis van Gaal wil - ook met het oog op het WK - niets aan het toeval overlaten. Hij wil met zijn doelmannen ook extra trainen op penalty’s. “In alle toernooien is al gebleken dat penalty’s vaak de doorslag geven”, aldus Van Gaal op zijn persconferentie maandag. “Daar geef ik nu extra aandacht aan en we gaan dat wetenschappelijk onderbouwen. Innovatie heet dat.”

De bondscoach roept daarvoor de hulp in van Peter Murphy, een voormalige top-volleyballer en volleybaltrainer die zich verder specialiseerde in coaching. Zowat de Gert Van Den Broeck van Holland, zonder kritiek op zijn methodes. Murphy verdiepte zich ook in het fenomeen van voetbalstrafschoppen. Hoe ze te trappen, maar ook hoe ze te stoppen. Je kunt info halen uit de aanloop van de trapper, je kunt de trapper mentaal bespelen...

Van Gaal haalde daarom straks vier keepers bij zijn groep: Remko Pasveer (Ajax) Jasper Cilessen (NEC), Mark Flekken (Freiburg) en Andries Noppert (Heerenveen). “Ga nou niet suggereren dat iemand uit het volleybal het beter weet dan iemand uit het voetbal”, gaf Van Gaal nog mee na een suggestieve vraag. “We zoeken een penaltykiller. Ik kijk hoe Murphy werkt en dan zien of we hem volgen. Normaal wel, want hij heeft de kennis en is hier niet voor niets. Hij gaat allerlei testen doen en praten met de spelers hoe je een tegenstander in verlegenheid brengt. Als daar wetenschappelijke middelen voor zijn, kunnen we dat in de praktijk oefenen. Beïnvloeding mag binnen bepaalde grenzen. Een dansende keeper op de lijn zou ik niet doen, want dan hangt die in de lucht als de bal vertrekt en is zijn reactiesnelheid lager.”

Als de Rode Duivels zondag een penalty moeten trappen zijn ze gewaarschuwd. Oranje gaat strafschoppen stoppen volgens de wet van Murphy. Louis van Gaal maakte op het WK 2014 alleszins naam door in de kwartfinale tegen Costa Rica net voor de strafschoppenreeks doelman Cilessen te wisselen voor penalty-specialist Tim Krul en door te stoten.

Toen Van Gaal de vraag kreeg waarom hij Herenveen-doelman Andries Noppert heeft opgeroepen, reageerde hij op kurkdroge wijze: