Vrouw (54) overlijdt na val uit raam, politie pakt 36-jarige kennis van slachtoffer op

De Leuvense politie heeft een verdachte gearresteerd na een verdacht overlijden in de Kardinaal Mercierlaan aan de Naamsepoort in Leuven. Daarbij kwam de 54-jarige Ann D. om het leven na een val uit het raam.

Het was iets voor middernacht toen een buurman het lichaam van de vrouw aantrof op de parking. Ze was uit het raam van haar appartement naar beneden gevallen. De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse maar konden enkel het overlijden van de vrouw vaststellen. Even werd er uitgegaan van zelfdoding, maar in de loop van het onderzoek zondag doken er toch verdachte elementen op.

“Op vordering van het parket kwamen het lab, het afstappingsteam en de wetsarts ter plaatse”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “Die versterkten het vermoeden dat er meer aan de hand was. Gelet op een aantal verdachte elementen werd de onderzoeksrechter gevorderd om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.”

Stroomversnelling

“Zondagavond kwam het onderzoek plots in een stroomversnelling, toen er een verdachte in het vizier kwam”, zegt Callewaert. Er werd een 36-jarige man gearresteerd die het slachtoffer kende. “Hij bekende betrokken te zijn bij de dood van het slachtoffer”, klinkt het bij het parket. Maandag vond ook de autopsie plaats waaruit blijkt dat het slachtoffer om het leven is gekomen door de impact op de grond ingevolge haar val uit haar raam.

“De verdachte zal morgen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die na zijn verhoor zal beslissen over de aanhouding van de verdachte”, aldus Callewaert. Over hoe het tot een val uit het raam is kunnen komen, wil het parket voorlopig niet meer info vrijgeven.