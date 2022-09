Brandweer met duikteam opgeroepen voor sekspop in kanaal in Hasselt

De brandweer Zuid-West Limburg heeft maandag in de vooravond een oproep binnengekregen van een mogelijke drenkeling in het Albertkanaal in Hasselt. Maar toen de brandweer met een duikteam ter plaatse kwam, bleek het om een sekspop te gaan.

De melding kwam rond 16.50 uur binnen. “De melder was al niet zeker of het echt om een drenkeling ging of een pop”, zegt woordvoerder Gretel Kerkhofs van de brandweer Zuid-West Limburg. “Maar in zo’n geval kunnen we natuurlijk geen risico nemen. Daarom rukten we uit met een duikteam. Bij aankomst bleek het al snel om een sekspop te gaan.” Daarop keerden de ploegen terug naar de kazerne. siol