Jambers opnieuw op bezoek bij lederfan François

In 1997 was François 63 en een lederfreak. Hij maakte deel uit van het gesloten milieu waarin de ‘leather boys’ mekaar ontmoetten en seks hadden. Met de jaren kwam ook de eenzaamheid. Toen hij zijn vrouw opbiechtte dat hij homo is, verliet ze hem. Ook zijn kinderen zag hij niet meer. Verder gaat Paul na wat er geworden is van stripper Philip en hij gaat op bezoek bij Babette. Zij was een van de getuigen uit de aflevering ‘eeuwige jeugd’. Inmiddels is ze 80 jaar en gaat ze de confrontatie aan met wie ze vroeger was. Een ontluisterend levensecht portret.

Jambers, back to the 90’s, VTM, 21.50u