Acteur Ludo Hellinx duikt toch weer op in ‘Familie’

Amper twee weken geleden spuwde acteur Ludo Hellinx nog zijn gal in een weekblad over de makers van Familie, die hem aan de deur hadden gezet. Maar met Kerstmis is hij opnieuw te zien in de serie.

Hellinx speelde van 2012 tot begin 2022 de rol van Patrick Pauwels. Ook zijn tegenspeelster, de Mechelse actrice Hilde Van haesendonk, kreeg op hetzelfde moment te horen dat haar rol zou stoppen omdat men meer diversiteit in Familie wou. Hellinx was er absoluut niet mee gediend dat hij moest opkrassen en nam in de media dan ook geen blad voor de mond. Hij voelde zich door de makers van de serie bij het grof vuil gezet. Maar nu blijkt dat zijn personage, maar ook dat van Van haesendonk, zeer binnenkort weer in de serie opduiken.

De twee personages komen rond de kerstperiode terug van een lange wereldreis en komen in de buurt wonen. Ze zullen in enkele afleveringen opduiken, maar van een permanente terugkeer is voorlopig geen sprake.