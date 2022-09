Pro League heeft nu ook officieel een nieuwe raad van bestuur, waarin voor het eerst een vrouw zetelt

Op de eerste algemene vergadering van de Pro League van het seizoen ging het vooral over de eerste uitwerking van Football First, het globaal plan dat in juni door de clubs werd goedgekeurd. Daarin stond onder meer de terugschroeving van het aantal leden van de raad van bestuur van acht naar zes. Vandenhaute en Jaecques werden gestemd als vertegenwoordigers van de G5, Bormans als vertegenwoordiger van de K11, Van Veldhoven als vertegenwoordiger uit 1B en Mazzara en De Smet als onafhankelijke bestuurders. Mazzara is ex-voorzitter van het directiecomité FOD Binnenlandse Zaken – dat onder meer de Voetbalcel onder zijn hoede heeft– en huidig algemeen directeur van de ULB en voorzitter van het Franstalig Gemeenschapsonderwijs. Zij is de eerste vrouw ooit in de raad van bestuur van de Pro League. De Smet is voorzitter van het VBO, voorzitter van Ageas en vicevoorzitter van de Volley League.

De Vergadering keurde daarnaast ook de nieuwe licentievoorwaarden goed, die in lijn liggen met de doelstellingen uit Football First inzake good governance, financiële stabiliteit van onze clubs en investeringen in jeugdopleiding, damesvoetbal en football & community. De clubs keurden ook de organisatie van de Pro League University goed, het nieuwe opleidingsinstituut in samenwerking met de Universiteit Antwerpen dat het bedrijfsbeleid van de clubs zal versterken. De Pro League University start in januari.

Andere grote beslissingen vielen er niet, maar ook het late aanvangsuur voor wedstrijden op zondagavond (21u00) was wel een van de thema’s. Verschillende clubs vroegen om met Eleven te bespreken of dat aangepast kan worden. De kalender van 1B tijdens het WK -de Challenger Pro League loopt dan gewoon door- lag op tafel, maar daarover is nog niets beslist. Verder werd er ook gediscussieerd over het nakende verbod op gokreclame.