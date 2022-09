Bestuurder (27) zonder rijbewijs twee keer in één weekend betrapt in niet-verzekerde auto

Een bestuurder zonder rijbewijs is afgelopen weekend tot twee keer toe achter het stuur betrapt door de politie in Sint-Truiden. Telkens reed hij bovendien met een niet-verzekerde auto. Bij de eerste controle moest de man zelfs achtervolgd worden door de politie.

De 27-jarige man uit Sint-Truiden probeerde vrijdag rond 14.30 uur weg te vluchten voor een routinecontrole van de politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken in de Rellestraat. Hij scheurde met zijn BMW met Engelse nummerplaten richting Zepperen, en tijdens de achtervolging haalde hij hoge snelheden en beging hij meerdere verkeersovertredingen. In de Terwouwenstraat verloor de man echter de controle over het stuur en crashte hij tegen een muurtje en een haag. Daarop vluchtte hij te voet verder. Maar uiteindelijk kon de politiepatrouille met hond hem onderscheppen.

De bestuurder bleek geen geldig rijbewijs te hebben. Dat was een vorige controle immers ingetrokken, en de twintiger had nog geen nieuw rijexamen afgelegd om zijn rijbewijs terug te krijgen. Bovendien was zijn voertuig niet verzekerd. De wagen werd dan ook getakeld.

In het kader van het ‘weekend zonder alcohol’ hield de politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zondag opnieuw een controle. En opnieuw passeerde de 27-jarige man in kwestie het dispositief op de Haspengouwlaan richting Luik, dit keer met een ander voertuig. De man weigerde een drugstest en kon uiteraard nog steeds geen rijbewijs voorleggen. Ook dit tweede voertuig was bovendien niet verzekerd en werd eveneens getakeld. De bestuurder kreeg de nodige pv’s.

Zes chauffeurs positief

Bij de controleactie van zondag betrapte de politie vijf bestuurders onder invloed van alcohol. Een van hen stelde zich weerspannig op en werd gearresteerd. De man had ook geen geldig rijbewijs. 640 chauffeurs bliezen safe. Eén bestuurder testte positief op drugs en reed ook met een verlopen voorlopig rijbewijs. Daarnaast werden nog verschillende boetes opgesteld. Er werd onder meer een elektrische step met zadel getakeld omdat die niet was ingeschreven en dus verboden was in het verkeer. jcr/siol