Obama: “Elizabeth liet mijn dochters rondrijden in gouden koets”

De vroegere Amerikaanse president Barack Obama heeft in een eerbetoon aan de overleden Britse koningin Elizabeth verteld over zijn herinneringen aan hun gezamenlijke ontmoetingen. In een video op zijn Twitter-account vertelde Obama over zijn bezoeken aan Londen als Amerikaans president.

“Ze had niet vriendelijker of attenter kunnen zijn voor mij en Michelle,” zei Obama over zijn eerste ontmoeting met de koningin, toen zijn echtgenote hem vergezelde.

Bij een later bezoek aan Londen werden Michelle en hun twee dochters op de thee uitgenodigd bij de koningin. “Ze bood de meisjes een ritje aan over het terrein van Buckingham Palace in de gouden koets”, aldus Obama. “Deze vrijgevigheid en aandacht liet een diepe indruk achter op mijn kinderen”, zei hij.

“Queen betoverde de wereld”

Elizabeth deed hem veel aan zijn grootmoeder denken, zei Obama over de koningin. “Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua houding.” De koningin was zeer welwillend, maar ook rechtdoorzee en had een droog gevoel voor humor, aldus de voormalig president.

Obama zei een dag na het overlijden van Elizabeth al dat de Queen “de wereld betoverde”. Haar heerschappij werd gedefinieerd door “gratie, elegantie en een onvermoeibare werkethiek”. “Keer op keer werden we getroffen door haar warmte, de manier waarop ze mensen op hun gemak stelde en haar humor en charme”, aldus voormalige president.