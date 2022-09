Franse voetbalbond doet water bij de wijn rond portretrechten, Kylian Mbappé gaat dan toch op de foto

Kylian Mbappé gaat dinsdag dan toch deelnemen aan de fotoshoot met de Franse nationale ploeg. Maandag had de sterspeler van Les Bleus en Paris Saint-Germain nochtans bekendgemaakt dat hij dat niet zou doen omdat de Franse voetbalbond (FFF) weigerde om de overeenkomst over de portretrechten van de spelers te wijzigen. Maandagavond draaide de Franse bond bij.

De aanvaller “en zijn vertegenwoordigers (...) betreuren ten zeerste dat er geen akkoord kon worden bereikt, zoals gevraagd, in aanloop naar het WK” over dit onderwerp dat in maart al voor controverse zorgde.

De raadgevers van Mbappé, onder wie zijn advocaat Delphine Verheyden, hebben tijdens verschillende bijeenkomsten met FFF-functionarissen hun standpunt toegelicht over “de noodzaak om de overeenkomst inzake de voorwaarden voor het gebruik van zijn afbeelding te wijzigen”, zo klonk het. Begin juni leek er uiteindelijk een akkoord te zijn. Maar in L’Équipe stelt FFF-voorzitter Noël Le Graët dat er “tussen nu en het WK niets zal veranderen”.

Volgens het persbericht zou dit besluit “zijn volledige inzet en vastberadenheid om bij te dragen aan het collectieve succes van de nationale ploeg” niet hypothekeren.

Franse bond draait bij

Maandagavond kwam de Franse voetbalbond met een communiqué. “Na besprekingen tussen kaderleden van de Franse nationale ploeg, de coach en een verantwoordelijke van de marketingafdeling, heeft de Franse voetbalbond besloten om de overeenkomst inzake de portretrechten van de spelers zo snel mogelijk te herzien.”

De Franse sportkrant L’Equipe weet dat Mbappé hierdoor toch zal deelnemen aan de fotoshoot dinsdag.

Frankrijk maakt zich op voor zijn laatste twee groepswedstrijden in de Nations League. De Fransen staan met 2 op 12 op de vierde en laatste plaats in groep 1 van de A-divisie en riskeren te degraderen. Denemarken leidt met 9 punten voor Kroatië (7 punten) en Oostenrijk (4 punten). De wereldkampioen ontvangt donderdag in het Stade de France Oostenrijk en speelt zondag in Kopenhagen tegen Denemarken.