Land komt tot stilstand op dag van uitvaart Elizabeth

Het openbare leven in Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales, de vier delen van het Verenigd Koninkrijk, staat maandag zo goed als stil voor de uitvaart van hun vorstin Elizabeth. De ceremonie in Westminster Abbey en de rijtocht van Londen naar Windsor werden rechtstreeks uitgezonden in 125 bioscopen in het Verenigd Koninkrijk. In miljoenen huiskamers in het hele land keken mensen naar de televisie.