Pijnlijk: Senegalese aanvaller mist WK in Qatar wegens procedurefout bij dopingcontrole

Keita Baldé kwam in 208 uit voor AS Monaco. — © REUTERS

De Senegalese international Keita Baldé (27) is geschorst tot en met 5 december vanwege een overtreding bij een antidopingcontrole in Italië. Hij zal dus niet kunnen deelnemen aan het komende WK in Qatar.

De 27-jarige aanvaller van Spartak Moskou, die 40 caps achter zijn naam heeft, “is door het Italiaans antidopingtribunaal geschorst tot 5 december wegens een procedurefout tijdens een dopingtest toen hij voor Cagliari speelde”, meldt zijn Russische club, die bovendien meedeelde dat er geen illegale stoffen in het bloed van Baldé zijn aangetroffen.

De in Spanje geboren Baldé, die in februari met Senegal de Afrika Cup won, mag naar verwachting niet deelnemen aan een internationale competitie voor het einde van zijn schorsing. Het komende WK in Qatar begint op 20 november. Senegal is in groep A ondergebracht met het gastland, Ecuador en Nederland.