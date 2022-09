Gasprijs op laagste peil in twee maanden: waarom gaat het plots zo snel?

De maatregelen die heel wat landen in Europa aan het nemen zijn om de energiecrisis te bekampen, beginnen effect te hebben op de prijzen. De Nederlandse TTF-gasfuture, die de prijzen in Europa bepaalt, zakte maandagochtend tot 173 euro per megawattuur. Het laagste peil sinds 25 juli en bijna de helft van de recordkoers van eind augustus.

Stijgende voorraden, dalende afhankelijkheid

Dat het plots zo snel gaat, is te danken aan grootverbruikers als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die hun afhankelijkheid van Russisch gas in sneltempo aan het afbouwen zijn. In Duitsland nam de overheid vorige week de controle over de Duitse activiteiten van het Russische olieconcern Rosneft. Berlijn zou ook gesprekken voeren over de nationalisering van de grootste gasimporteurs van het land, inclusief het noodlijdende Uniper en VNG, schrijft persbureau Bloomberg. De Britse regering werkt dan weer aan een plan van 40 miljard pond om de energiekosten voor bedrijven te halveren. Frankrijk wil de prijs voor de consument onder controle houden en ook de Europese Commissie werkt aan een prijsplafond voor elektriciteit.

Tegelijk klinken almaar positievere geluiden over de gasvoorraden. De Europese opslagcapaciteit is intussen al voor 86 procent gevuld, de Duitse zelfs voor 90 procent. De huidige voorraad zou ruimschoots moeten volstaan om zelfs een strenge winter door te komen. Volgens de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase & Co zou de opslagcapaciteit eind maart nog altijd 34 procent bedragen, investeringsbank Goldman Sachs is iets voorzichtiger, maar houdt het toch bij 20 procent in het voorjaar van 2023.

Om de bevoorrading te verzekeren, zet Europa ook meer en meer in op LNG of vloeibaar gemaakt aardgas om pijpleidinggas uit Rusland te vervangen. Eerder deze maand werd de nieuwe LNG-terminal in de Groningse Eemshaven in gebruik genomen: twee grote fabrieksschepen zullen daar de komende vijf jaar LNG uit onder meer de Verenigde Staten en het Midden-Oosten omzetten in gas en verdelen over Europa. En deze week is in Lubmin, in het noordoosten van Duitsland, de bouw van een LNG-terminal gestart.

De twee drijvende fabrieken die in de EemsEnergyTerminal in de Groningse Eemshaven LNG uit onder meer de VS zullen omzetten tot gas. — © EPA-EFE

Ook olie goedkoper

Niet alleen de gasprijzen zijn aan het dalen, ook de olieprijzen zakken verder weg. De prijs voor Brent-olie uit de Noordzee is tot onder de 90 dollar gezakt: een vat kost nu iets meer dan 89 dollar, terwijl eenzelfde vat begin juni nog bijna 122 dollar kostte. Ook de Amerikaanse WTI-olie ging trouwens 2 procent lager, tot 83,39 dollar.

Die daling heeft twee verklaringen: enerzijds de wereldwijd vertragende groei van de economie, met een lagere vraag naar olie als gevolg, en anderzijds de Amerikaanse dollar die opnieuw aansterkt aan de vooravond van een nieuwe bijeenkomst van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Analisten verwachten dat de Fed woensdag de rente opnieuw fors zal verhogen om de inflatie in te dijken. Er is sprake van een stijging met minstens driekwart procentpunt.