Kiwanis Pelt Noord Oost maakt leerlingen attent op gevaar van dode hoek bij vrachtwagens

De kinderen van het vierde, vijfde en zesde studiejaar van alle basisscholen in Pelt zullen zelf ervaren wat de dode hoek inhoudt en hoe ze kunnen anticiperen om het risico op dergelijke ongevallen tot een minimum te beperken.Op 12 september werd gestart in de basisschool van het Boseind. Ruim 100 kinderen werden door Frans Weltjens, van het gelijknamige transportbedrijf in Oudsbergen, en een politiefunctionaris wegwijs gemaakt in dit vaak verraderlijke verkeersprobleem.