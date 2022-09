OKRA Maaseik gaat op ontdekking in de Voerstreek

Onder het motto 'We reizen om te leren én ons te amuseren' trok OKRA Maaseik op verkenningstocht door de Voerstreek. Omdat de daguitstap georganiseerd werd in samenwerking met de afdeling van Dilsen-Stokkem, was het meteen ook een jumelagetocht.

De groep werd ontvangen in het Bezoekerscentrum in 's Gravenvoeren en kreeg informatie over de zes deelgemeenten die samen Voeren uitmaken. Daarna volgde een busreis door de omgeving, met een gids die alles wist over de dorpskernen zelf, de forellenkwekerij en de kastelen die er liggen. Voor Maaslanders die gewoon zijn aan de brede vallei waarin de Maas statig zeewaarts stroomt, was het heuvelland een beetje een exotisch landschap. Maar de gids kreeg heelwat kritiek toen hij wees naar het stadje Limbourg en zei dat alleen daar de échte Limburgers wonen.Het bezoek aan het indrukwekkende militaire kerkhof van Henri-Chappelle zorgde daarna voor momenten van ingetogen stilte.Maar een typische Voerense lunch bij Moeder de Gans maakte de tongen snel weer los. Vol goede moed trokken de dapperen toen naar de glooiende weides om daar tussen de koeien boerengolf te spelen. Wie het wat rustiger aan wilde doen, kon zich uitleven op de kegelbaan. Alles werd afgesloten met een hapke en borrelke van het huis.De laatste stopplaats was de ambachtelijk stroopstokerij van Aubel. Daar werd getoond hoe ze de plaatselijke appel- en perenoogst omtoveren tot een zoet broodsmeersel. Moet het gezegd dat sommigen die dag thuiskwamen met stroop, appelsap en confituur uit de streek?