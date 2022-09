Olympisch kampioene Nina Derwael stelt comeback nog heel even uit

Nina Derwael sloeg het EK in München over, maar gaf wel co-commentaar voor tv. — © BELGA

Nina Derwael zou dit weekend normaal in Parijs aantreden, haar eerste competitie sinds de Spelen van Tokio, maar de tweevoudige olympisch kampioene op de brug met ongelijke leggers stelt haar comeback nog even uit. Derwael herneemt nu op het WK, van 29 oktober tot 6 november in Liverpool.

Zowel de meisjes als jongens zijn in volle voorbereiding op het WK in Liverpool. De World Challenge Cup in Parijs is een graadmeter. Bij de dames nemen Maellyse Brassart, Noémie Louon en Lisa Vaelen deel. Het was de bedoeling dat in Parijs ook olympisch kampioene Nina Derwael haar wederoptreden zou maken, haar eerste competitie na de Olympische Spelen van Tokio. Derwael stelt die wedstrijdcomeback nog heel even uit. Sowieso zou Derwael, die haar grootste successen boekte aan de brug met ongelijke leggers, maar ook allround meer dan prima uit de voeten kan, maar twee van de vier toestellen turnen in Parijs. Er wordt namelijk geen allroundklassement opgesteld in Parijs.

Het doel is nog steeds het WK in Liverpool, zij het zonder officiële competitie als aanloop. Vorige week trainde de Belgische damesturnploeg wel samen met de Duitse turnvrouwen, die enkele dagen in België verbleven. Een uitgelezen kans om daar een wedstrijdcompetitie te simuleren met juryleden, zoals wel vaker wordt gedaan.