Playboy verkoopt ‘Big Bunny’-privéjet voor 17,55 miljoen euro

Die stond er volgens persbureau Bloomberg wel op dat alle afbeeldingen van het Playboy-konijn zouden verdwijnen alvorens de deal op 22 september definitief wordt.

De PLBY Group, de media- en entertainmentgroep boven Playboy, kocht de ‘Big Bunny’, gebouwd door Bombardier, in 2021 voor 12 miljoen dollar. Daarna werden er nog voor 3 miljoen dollar aan veranderingen in aanbrengen, zodat het een perfecte kopie was van het vliegtuig waarmee Playboy-oprichter Hugh Hefner feestend de wereld rondvloog.

Hugh Hefner komt in augustus 1970 aan op de luchthaven van Le Bourget met zijn ‘Big Bunny’ — © AFP

© AFP

De verkoop van de ‘Big Bunny’ is het meest opvallende onderdeel van een breder strategisch plan waarmee PLBY Group uit de financiële zorgen hoopt te geraken. Het bedrijf, dat een beurswaarde heeft van 188 miljoen dollar, zit intussen op een schuldenberg van circa 225 miljoen dollar. (krs)