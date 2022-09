Frankrijk moet behoud in hoogste divisie Nations League afdwingen zonder doelman Hugo Lloris

Het sluitstuk van Tottenham wordt in de selectie van Didier Deschamps vervangen door Albant Lafont (FC Nantes).

Ook Théo Hernandez is niet fit. De verdediger van AC Milan heeft last van een scheurtje in de adductoren. Lucas Digne (Aston Villa) neemt zijn plaats in.

Frankrijk staat met 2 op 12 op de vierde en laatste plaats in groep 1 van de A-divisie en riskeert te degraderen. Denemarken leidt met 9 punten voor Kroatië (7 punten) en Oostenrijk (4 punten). De wereldkampioen ontvangt donderdag in het Stade de France Oostenrijk en speelt zondag in Kopenhagen tegen Denemarken.