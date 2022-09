IN BEELD. Rode Duivels verzamelen in Tubeke voor beslissend tweeluik in Nations League

De Rode Duivels hebben zich maandagmiddag in Tubeke aangemeld voor de eerste interlands van het seizoen. Eind deze week staat het belangrijke tweeluik in de Nations League op het programma: komende donderdag nemen de Belgen het in het Koning Boudewijnstadion op tegen Wales, zondag volgt de verplaatsing naar Nederland. Inzet: een plaats in de Final Four van de Nations League.