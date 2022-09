De politie LRH hield zondagavond alcohol- en drugscontroles op drie verschillende plaatsen. Ze stonden op de Staatsbaan in Halen en Kempische Steenweg en het Leopoldplein in Hasselt. Acht op 620 gecontroleerde bestuurders had te veel gedronken. Zij moesten hun rijbewijs tijdelijk inleveren.

