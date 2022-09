Sint-Joris Kaulille schiet voor kampioenstitel 2022

18 dames en heren schoten voor de titel. De dames stonden hun mannetje tussen de heren en oefenden intussen ook voor hun deelname 's anderendaags op het LDS in Nederweert. Enkele regenbuien konden de wedstrijd slechts even onderbreken, maar de schutters lieten zich hierdoor niet afleiden, want er werd goed geschoten.De strijd was spannend en zou uiteindelijk beslist worden op de kleine punten van 1cm. Uiteindelijk won Linda Vliegen voor Jo Bloemen en koning Jos Bloemen.Tussen de opeenvolgende rondes werd de barbecue aangestoken en konden de schutters zich tegoed doen aan heerlijke witte worst, kippenbrochette of kotelet met de bijhorende groenten en sauzen.Dit alles overgoten met de nodige drankjes, maakte van dit schietgebeuren een gezellige schuttersdag.