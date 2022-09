KVC LensOnLine Genk mist start niet

Zaterdag 17 september was de start van het nieuwe volleybalseizoen voor de Heren A van KVC LensOnLine Genk.Na enkele jaren afwezigheid spelen zij terug over de lengte van de zaal in 2de Nationale. Slachtoffer van dienst was Mendo Booischot. Na een aangename partij met veel druk werd er vlot 3-0 gewonnen (25/23, 25/20, 25/18).Volgend weekend staat het duel in en tegen Lanaken op het programma. Op 1 oktober de volgende thuiswedstrijd tegen Brussel.