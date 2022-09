Vlaams minister Brouns bezoekt melkgeitenbedrijf

Eén daarvan was het melkgeitenbedrijf Noelmans-Peters in Membruggen. Ondanks het minder goede weer heerste er toch een gezellige drukte. Tijdens een rondleiding kwam je alles te weten over de melkgeiten en er was ook de mogelijkheid om een bezoekje te brengen aan de hoevewinkel. In de namiddag kwam Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns zelf een kijkje nemen samen met Vlaams parlementslid Vera Jans en burgemeester Mark Vos en zij werden er persoonlijk rondgeleid door eigenaar José.Voor de familie Noelmans-Peters is het de tweede maal dat ze deelnemen aan de Dag van de Landbouw en ze waren ook nu weer tevreden over de belangstelling die er was voor hun bedrijf.