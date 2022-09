Mijnwerkerskoor zingt aan de Menenpoort

Het moet gezegd: het Mijnwerkerskoor zorgde voor dit verlengde weekend voor een mooi en uitdagend programma. "Wij wilden bewust het aangename aan het nuttigen koppelen, ook voor de meegereisde dames", vertelt reisleider Ronny Deroo. "We bezochten rond Ieper wat toeristische plaatsjes maar ook enkele dorpjes met een oorlogsverleden. Maar ook de kaasmakerij van Passendaele mocht niet ontbreken."Na de plechtige mis in Diksmuide, opgeluisterd voor een talrijk publiek, liet het Mijnwerkerskoor zich ook bewonderen en beluisteren in het plaatselijk hotel. De echte hoofdvogel werd dan de derde avond afgeschoten in Ieper zelf door het fameuze optreden aan de Menenpoort. Ongelooflijk hoeveel nationaliteiten zich ophielden in het publiek en hun devoot applaus niet spaarden. "Tweede keer dat we hier iets dergelijks mogen doen", zegt Luc Smets, medestichter en dirigent van het koor. "Maar deze aflevering, dit optreden, ja dat doet iets met een mens hoor. Met uiteraard heel veel dank aan onze meegereisde gastmuzikanten Willy en Tony Appermont."Deze prachtige uitstap werd op de laatste dag afgerond met een bezoek aan de stad Gent, het centrum en de haven. "Dat we als echte afsluiting nog een avontuurlijke boottocht reserveerden op 'de binnenreien', maakte van deze unieke reis wel iets ongelooflijks", stelt Ronny Deroo.(Foto's: Rita Vandeput)