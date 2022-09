Nike rondt in oktober kaap van 5.000 werknemers: “We hebben zelfs drie padelvelden voor medewerkers”

“In oktober werven we vierhonderd mensen aan”, zegt Filip Peeters, personeelsverantwoordelijke van Nike Belgium. Die mensen zijn al geselecteerd. Alsof het niets is. Toch woedt ook bij Nike de ‘war for people’, maar Filip Peeters verliest er zijn glimlach niet bij.

Hoeveel mensen werken hier?

“Dat varieert. We hebben seizoensgebonden activiteiten. Maar we hebben vandaag ongeveer 4.700 medewerkers in vast dienstverband. Ze werken in shiften, 24 uur per dag, zeven op zeven. Hier loopt dus altijd volk rond.

In oktober komen er vierhonderd bij, zodat we boven de 5.000 komen. We doen dat via interne doorstroming. We hebben er altijd voor gekozen om in de distributiecentra (DC), waar zowel uitzendkrachten als tijdelijke en vaste medewerkers actief zijn, de uitzendkrachten te laten doorgroeien naar een tijdelijk en daarna een vast contract. Die vierhonderd zijn dus geselecteerd uit onze tijdelijke krachten. Maar we blijven groeien, dus we hebben continu meer mensen nodig.”

Jullie hebben geen moeite om werknemers te vinden?

“Dat is iets anders. We hebben ook nood aan heel wat gespecialiseerde functies in de logistiek. We doen er aan inclusive hiring, wat betekent dat we iedereen een kans geven, ook intern. Logistiek wordt vaak beschouwd als iets oubollig en grijs. Het klinkt niet sexy. Maar Nike is het logistieke bedrijf van de toekomst. We bieden echt wel de carrièremogelijkheden waarnaar jonge universitairen op zoek zijn.

We kunnen toch nog talent vinden, omdat we hier een gezonde mix hebben van diverse leadershiprollen in de distributie. We werken met kleine teams, die elk een leidinggevende hebben. We bieden jonge, ambitieuze mensen het leiderschap van zo’n klein team. Ze leren om via hun mensen resultaten te halen. Het helpt hen om hun carrière te versnellen. Vaak zie je dat bedrijven specialisten aantrekken, maar op het ogenblik dat ze manager kunnen worden, geen leadershipervaring hebben. Daar stopt dan de carrière.”

Nike gaat wel vooral op zoek naar jonge mensen.

“Nee. We zoeken mensen die passen in onze bedrijfscultuur. We hebben tot het begin van dit jaar geen problemen gehad om mensen te vinden, omdat we in de streek bekend staan als een bedrijf waar het goed is om te werken, waar een familiale sfeer heerst. We spreken elkaar aan met de voornaam. Ook uitzendkrachten getuigen dat ze zich meteen opgenomen voelen in het team. We zijn één familie. Dat voel je.

Maar we zitten op de logistieke as tussen Luik en Antwerpen, waar erg veel logistieke centra zijn gevestigd en die zijn allemaal op zoek naar meer personeel. Het wordt dus moeilijker om mensen te vinden.

Wij zijn niet op zoek naar mensen die dozen kunnen verplaatsen. We zoeken mensen die bij Nike een carrière willen uitbouwen. Onze bedrijfscultuur is dynamisch, gericht op groei en op samenwerking. We staan voor een relaxte sfeer, gelinkt aan sport en samenzijn, maar ook gestoeld op de competitiviteit en de wil om te winnen. Dat is ook eigen aan sport. Deze ingrediënten creëren hier een speciale sfeer.”

Past de bedrijfscultuur zich ook aan de mensen die hier komen werken aan?

“We passen ons zeker aan de arbeidsmarkt aan. We verwelkomen nu ook Engelstalige werkkrachten. Dat deden we in het verleden niet. Medewerkers moesten om veiligheidsredenen Nederlands praten. We hebben nu een succesvol proefproject met Engelstaligen achter de rug. We geven hun Nederlandse les tijdens het werk om de integratie te versnellen. De resultaten zijn positief. We breiden dit project verder uit.

We vroegen medewerkers ook om hier voltijds te werken, om de organisatie niet te moeilijk te maken. Dat doen we niet meer. We hebben nu zelfs bijverdieners die één dag per week komen werken en ook daarmee hebben we goede ervaringen.”

Dat maakt het voor de personeelsdienst wel moeilijker.

“Het is wat complexer, vooral voor de leidinggevenden op de vloer. Maar we werken in kleine teams, waarin dat behapbaar wordt. We hebben meer dan driehonderd teams die zulke kleine aanpassingen wel absorberen.

Nike is ook een multinational. Dat maakt van ons een internationaal bedrijf, waar veel nationaliteiten aan de slag gaan. We proberen ervoor te zorgen dat zij zich hier thuis voelen, bijvoorbeeld met een internationaal aanbod in het restaurant.”

Hoe lokken jullie kandidaten?

“De mond-tot-mondreclame doet zijn werk. We hebben het geluk dat we een bekend merk zijn, al werkt dat soms ook tegen ons. Mensen kennen Nike wel, maar weten niet wat logistiek inhoudt. We passen daarom onze personeelsadvertenties aan.

We gebruiken ook vaak Linkedin om naar bepaalde profielen op zoek te gaan. We nodigen hen uit, onder andere op experience days. Mensen die op die manier met ons bedrijf kennismaken, zijn gemakkelijker te overtuigen om hier te komen werken.”

Kan je ze ook houden? Hoe zit het met het verloop?

“Het verloop zit rond de 5%. Dat is laag. Onze organisatie is erg mensgericht. We proberen een omgeving te creëren waarin mensen graag werken. We investeren in goede leidinggevenden. Iedereen moet zich hier thuis voelen. Dat is niet altijd evident.”

Jullie zetten zelfs een bus in om mensen langs de files naar het werk te voeren.

“Dat hebben we eigenlijk gedaan om internationale studenten aan te trekken om hier stage te komen doen. Vaak gaan zij in Antwerpen wonen, hebben ze geen eigen wagen en geraken ze hier niet met het openbaar vervoer. Omdat we die bus toch hebben, mogen ook de andere medewerkers mee opstappen. Dat is een succesvol project.

We hebben ook een uitgebreid fietsbeleid en een goed carpoolbeleid. Als je vandaag uitzendkrachten wilt aantrekken, merk je dat de transportkosten iets zijn dat sterk leeft. Een goed carpoolprogramma helpt dan om een aantrekkelijke werkgever te zijn.”

Ik zie af en toe een Facebookbericht waarin een Nikemedewerker vertelt hoe graag hij hier werkt. Wordt hij daarvoor betaald?

“Nee. Die doet dat spontaan. Het wordt zelfs niet aangemoedigd.”

Is de aanpak van Nike ook toepasbaar op een kleine kmo?

“Wij proberen de spirit van een kmo al tien jaar in een groot bedrijf waar te maken. Daarom werken we met kleine teams, waar iedereen elkaar kent en ze voor een gemeenschappelijk doel werken. Wat ons uniek maakt, zijn de benefits die we de medewerkers kunnen aanbieden. Hier zijn veel mogelijkheden om aan sport te doen. We hebben ook drie padelvelden waar je zelfs in het weekend met vrienden mag komen spelen.”

Een padelveld, is dat dan werkgeluk, of gaat het daar niet om?

“Het hoort erbij, maar werkgeluk betekent vooral dat je een goede baas hebt. Als het met de baas niet klikt, vertrek je toch. Hij moet je ondersteunen. We steken daar veel energie in, omdat we geloven dat dit belangrijk is.

Werkgeluk betekent ook dat je je als individu herkent in de doelstellingen van het bedrijf. Nike staat voor sport, maar wil ook een rol opnemen in de gemeenschap. We willen een groen bedrijf zijn. In 2005 betekende dat windmolens plaatsen en op groene stroom draaien. Vandaag zit die groene gedachte in de producten die we verdelen, in de logistiek die we doen. Onze mensen weten dat. Dat maakt hen trots, want ze werken voor een bedrijf dat hiervoor inspanningen doet. Dat, en de familiale sfeer die hier heerst, volgens mij is dat werkgeluk.”

Hoe belangrijk is het loon voor de werknemer?

“Ik heb nog nooit iemand ontmoet die niet voor een loon komt werken. Nike betaalt marktconform, maar geeft iedereen ook een bonus. Elke medewerker deelt mee in de winst van het bedrijf. Daarom ligt het jaarinkomen iets boven de markt. We hebben de benefits die ook andere bedrijven aanbieden, maar daarbovenop de sportfaciliteiten en de winkel, waar mensen onze producten tegen een gunstige prijs kunnen kopen.

Ook belangrijk: er zijn veel events om onze successen te vieren. Onlangs vierden we de vijftigste verjaardag van Nike, onder andere met een concert van Metejoor. Omdat we zo’n groot bedrijf zijn, kunnen we zo’n kanon binnenhalen.”

Je moet dan wel tegen een feestje kunnen.

“Dat is wel belangrijk, ja!”