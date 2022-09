50 Doe-boxen voor Regenboogschool Tessenderlo

De Regenboogschool is een school voor buitengewoon onderwijs voor kleuters en lagereschoolkinderen. Directrice Erika Tinlot is blij met de gift: “We geloven in een maatschappij waarin iedereen de juiste kansen krijgt. Met deze doe-boxen kunnen we leerlingen waarbij we een duidelijke interesse in techniek zien, warm maken voor een verder traject dat leidt naar de industrie hier in de buurt.”De leden van Xenia geloven in een win-win tussen alle partijen. Voorzitster Ann Verhaegen: “Samen met onze leden zien we een duidelijke nood aan technische profielen én willen we de lokale economie ondersteunen. Door deze leerlingen vroeg te prikkelen, verzekeren we onze economie van een gezonde instroom aan medewerkers in de toekomst”. “Met dit initiatief willen we een boost geven om de kinderen verder te laten denken over hun toekomst. We merken dat de kinderen heel positief reageren op de doosjes", voegt Alies Smeets, schepen van onderwijs in Tessenderlo, toe.UCLL’s expertise in techniek en wetenschap zet jongeren ertoe aan om later te kiezen voor een studierichting in een technisch beroep. De hogeschool organiseert sinds 2018 kampjes, activiteiten én verjaardagsfeestjes rond techniek en wetenschap in samenwerking met de gemeenten Tessenderlo en Ham. Eefje Van Wortswinkel, coördinator van de UCLL Techniek- en WetenschapsAcademie: “We zetten vanuit onze hogeschool nu bijna 10 jaar in op wetenschap en techniek. Met onze werking in Tessenderlo brengen we onze know-how exact waar ze nodig is: bij de toekomstige technische profielen in een regio waar ze later aan de slag kunnen. Dat de kinderen ons met open armen ontvangen, is natuurlijk extra prettig voor ons.”