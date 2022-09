Club Orseni combineert brouwerij met kerkbezoek

Eerst werd een bezoek gebracht aan de plaatselijke brouwerij. De gids vertelde dat de voorheen genaamde Sint-Jozefbrouwerij, om het familiale karakter te beklemtonen, nu Brouwerij Cornelissen heet.Eerst kwam het gebouwencomplex ter sprake. Nadien werden de bezoekers doorheen de brouwerij geleid en konden ze van dichtbij het brouwproces op de voet volgen. Om het bezoek af te ronden werd in de mooie klassieke ontvangstzaal een degustatie aangeboden. Het moment om de (smaak)kennis van de Opitterbieren te beoordelen.Nadien werd de plaatselijke kerk bezocht. Het van ver opvallend gebedshuis is in zuivere gotische stijl opgetrokken. Het zijn de bouwmaterialen, zoals de mergelstenen, die contrasteren met de omliggende gebouwen.De drukke dag werd met een gezellig etentje afgerond.