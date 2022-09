De rugbycompetitie is afgelopen weekend van start gegaan. RC Hasselt, de enige Limburgse club in de hoogste Vlaamse reeks, ging fors onderuit. In reeks 2 won RC9 Heusden de derby tegen Lommel/Oudsbergen en verloor Ambiorix Tongeren. “Vooral de jeugdwerking in onze provincie boomt”, zegt Sam Weyns van RC Hasselt.