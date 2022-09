Colruyt en OKay roepen avocado’s terug

De winkelketens Colruyt en OKay roepen Boni Bio Avocado’s terug, nadat bij een interne controle is gebleken dat er een te hoog gehalte van het gewasbeschermingsmiddel chloorpyrifos in de vruchten zit.

Het gaat om verpakkingen ‘Boni Bio Avocado’s’ met twee stuks in, met als artikelnummer 29597 en als houdbaarheidsdatum 17/9/2022 of 20/9/2022. Ze werden verkocht van 9 tot en met 19 september in Colruyt-winkels in België en Luxemburg en bij OKay en OKay Compact.

Klanten die dergelijke avocado’s kochten, wordt gevraagd ze niet op te eten maar terug te brengen naar de winkel. Daar krijgen ze hun geld terug. De betrokken producten zijn intussen uit de winkelrekken gehaald.

Meer informatie bij de klantendienst van Colruyt Group op het nummer 0800 99 124.