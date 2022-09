Sint Vincentius Limburg viert 25-jarig bestaan in C-Mine

WINTERSLAG

In C-Mine werd afgelopen zondag de 25ste verjaardag gevierd van Sint-Vincentius Limburg. Een nog erg jonge organisatie in vergelijking met sommige lokale afdelingen. Zo zijn die van Tongeren, Sint Truiden en Hasselt al meer dan 150 jaar oud. Toch speelt de centrale functie van de provinciale vereniging een belangrijke rol in de werkingen van de plaatselijke Sint Vincentiussen en vooral voor de zowat 1.100 vrijwilligers die het beste van zichzelf geven om de mensen die het minder breed hebben te helpen. De viering werd vooral gekleurd door toespraken, muzikale intermezzo’s en een panelgesprek met bisschop Patrick Hoogmartens, gouverneur Jos Lantmeeters, burgemeester Wim Dries, gewezen provinciaal voorzitter Frans Vanspauwen, en algemeen directeur van de nationale raad Frederick De Gryse. Huidig voorzitter Stef Vandebroek wees op het maatschappelijk belang van Sint Vincentius. “De sterk toenemende energieprijzen gaan nog meer mensen parten spelen”, zegt Vandebroek. “Ik verwacht een toename van armoede met tien tot twintig procent.” cn