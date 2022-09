Belgische dubbelvier moet zich in herkansingsrace op het WK herpakken

Op de tweede WK dag keek men in het Belgische kamp reikhalzend uit naar de prestatie van de zware dubbelvier. Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn en Ruben Claeys sloten het EK vorige maand met een 12de plaats af. Bondscoach Muller stippelde een project uit dat het kwartet naar Parijs 2024 moet leiden. Dit WK moet in de eerste plaats duidelijk maken hoe lang die weg voor het viertal nog is.

De vier Belgen lootten in hun voorwedstrijd de viertallen uit Polen, tweede op het EK 2022, China, vorig jaar 7de op de OS, Oekraïne en Zwitserland, respectievelijk de nummers negen en tien op het voorbije EK. Deze eerste WK-race bleek dus voor onze landgenoten meteen al een eerste ernstige test, waarin ze dolgraag wilden bewijzen dat ze de kloof met de Europese subtop opvallend kleiner maakten. Om zich rechtstreeks te plaatsen voor de halve finale moesten ze bij de eerste twee finishen en al snel werd duidelijk dat dit te hoog gegrepen was. Na de eerste 500m kwamen onze landgenoten pas als vijfde door. Halfweg bleek de achterstand met de Chinezen, die vierde lagen, al bijna vier seconden. Zich nog in de strijd mengen om dat halve finaleticket zat er ondanks hun traditionele betere tweede wedstrijdhelft helemaal niet meer in.

De Poolse vice-Europese kampioenen snelden vlot naar de zege. Oekraïne haalde het tweede halve finaleticket binnen. De Belgen finishten vijfde op meer dan elf seconden van de Polen. Ze lieten de veertiende tijd op achttien teams noteren en zullen dus morgen rond 12.00 uur veel harder moeten roeien om via hun herkansingsrace door te stoten tot de halve finale, lees de top twaalf. Voorlopig ligt Parijs 2024 blijkbaar nog wel een heel eind weg...

Dubbelvier: 17 teams, 3 voorwedstrijden, eerste twee plaatsten zich voor de halve finale, andere teams roeien de herkansingsrace.

Derde voorwedstrijd:

1. Polen 5:43.00

2. Oekraïne 5:45.56

3. Zwitserland 5:49.72

4. China 5:52.55

5. BELGIË (BRYS - MERCIER - LEMMELIJN - CLAEYS) 5:54.11