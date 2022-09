Diestenaar rooft identiteit van jonge vrouwen op sociale media en post foto’s op sekssites

Advocaat Hans Valkenborg stond een slachtoffer bij. “Het heeft een enorme impact op haar leven. In heel veel mensen heeft ze haar vertrouwen verloren. Hij gaf zich uit voor mijn cliënte. De man postte foto’s en met Photoshop bewerkte naaktafbeeldingen op chatsites. Om alles nog geloofwaardiger te doen lijken, zette hij er haar Facebookprofiel bij. In korte tijd zijn er 1.080 bezoekers op haar pagina geregistreerd.” De advocaat begrootte de morele, persoonlijke en blijvende schade voor de jonge vrouw - die als gevolg van de feiten herexamens moest afleggen - op 21.000 euro.

Geen betwisting

De procureur had het over valse naamdracht en informaticabedrog over de feiten die uit 2018 dateren. “Het is serieus mis in meneer zijn hoofd gegaan. Bij een huiszoeking is informaticamateriaal in beslag genomen. Daaruit bleek dat hij al zeven tot acht jaar dergelijke feiten pleegde. Hij maakte meerdere slachtoffers. Er was zelfs een account dat op de naam van de vriendin van zijn broer stond.” Een concrete verklaring over het waarom heeft de man nooit gegeven. “Om aandacht te zoeken. “Als wraak tegen mannen die zich voordoen als vrouw op dergelijke sites”, was zijn vreemde uitleg.

Nadat de man tegen de lamp liep, zijn er geen nieuwe feiten meer gepleegd. “Ik ben ervan overtuigd dat hij hulp nodig heeft. De kans is groot dat hij anders opnieuw toeslaat. Ik vraag een jaar cel met uitstel op voorwaarde dat hij zich laat behandelen voor zijn drang naar seksuele aandacht en dat hij zich in zijn eer gekrenkt voelt.” De betichte betwistte de feiten niet. Hij daagde maandag zonder advocaat op in de Hasseltse correctionele rechtbank. “Ik wil me wel laten behandelen”, klonk het schoorvoetend. Vonnis op 17 oktober.