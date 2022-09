Prijs Brent-olie zakt onder de 90 dollar per vat

De prijs voor een vat Brent-olie is maandag met 2 procent gedaald, tot onder de 90 dollar per vat. Traders lijken uit te gaan van een verdere verstrakking van het monetair beleid, met een grote kans op een economische groeivertraging. De Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of England nemen deze week een rentebesluit.

Anderzijds staat de Amerikaanse dollar bijna op een recordhoogte, waardoor de grondstoffen -die geprijsd staan in dollar- duurder worden.

De vrees voor een recessie in Europa neemt toe - zo schat ook de Bundesbank de kans op minstens twee kwartalen van negatieve economische groei in Duitsland nu erg groot. Dat zou moeten leiden tot minder vraag naar ruwe olie. Aan de aanbodkant is in Basra (Irak) de export van ruwe olie weer genormaliseerd.