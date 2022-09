Koppel maakt man met verstandelijke beperking één miljoen euro armer

Een koppel uit Tienen heeft jarenlang misbruik gemaakt van een zwakbegaafde man (51). Doorheen de jaren maakten ze hem liefst één miljoen euro armer. Bart P. en Monique V. namen de man in huis nadat hij zijn ouders had verloren, maar hadden in realiteit enkel oog voor zijn grote erfenis. “Dit is schaamteloos misbruik maken van een minderbegaafde man”, sprak de openbaar aanklager, die een jaar cel tegen het koppel eiste.