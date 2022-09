Politieman wordt onwel tijdens begrafenis Queen Elizabeth II

Een politieagent van de Londense Metropolitan Police is maandag flauwgevallen tijdens de ceremonie ter ere van de begrafenis van koningin. Op beelden is te zien hoe de agent op een brancard wordt weggebracht door leden van de Koninklijke Marine.

De agent zakte in elkaar kort voordat de processie met de kist van de overleden Queen door The Mall liep. Hij viel voorover in de buurt van Parliament Square in Londen. Momenteel is niet duidelijk hoe de man eraan toe is.

Enkele dagen geleden, in de nacht van woensdag op donderdag, viel ook al een van de beveiligers van de kist van Elizabeth II flauw.