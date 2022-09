Speelt Frans bondscoach Thomas Voeckler blufpoker op WK met komst van extra renner Benoît Cosnefroy?

Wat is Thomas Voeckler van plan? De Franse bondscoach lijkt in extremis Benoît Cosnefroy (26) nog aan zijn selectie voor de wegrit te willen toevoegen. De renner van AG2R-Citroën kondigde recentelijk na zijn overwinning in de GP van Québec nog aan niet naar Australië af te zakken. Alleen kreeg hij die dag zelf – 9 september – Voeckler al aan de lijn.