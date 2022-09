Guy Niv (Israel - Premier Tech) beëindigt op zijn 28ste zijn wielercarrière: “De moeilijkste beslissing die ik ooit heb genomen

“Het is de moeilijkste beslissing die ik ooit heb genomen, maar het inwendige vuur dat mij vooruitstuwde sinds ik begon met koersen, is uitgedoofd”, zegt hij. “Voor velen zal dit als een verrassing komen, maar mijn naasten weten dat ik hier al langer over nadacht. Er zijn veel redenen, maar de belangrijkste is dat ik niet langer de drive en de motivatie heb die essentieel zijn om de hoogtes te bereiken waartoe ik als profrenner in staat ben.”

Niv reed zes grote rondes en werd in 2020 de eerste Israëliër aan de start van de Ronde van Frankrijk. Die reed hij uit als 139e. Afgelopen zomer werd hij bij zijn tweede deelname 76e. De Israëliër behaalde sinds zijn profdebuut in 2017 een overwinning, het nationaal kampioenschap tijdrijden in 2019.