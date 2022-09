Fan wil Enrique Iglesias kus op de wang geven, maar hij gaat een stapje verder: “Hij is toch getrouwd?”

Enrique Iglesias is dol op zijn fans en houdt regelmatig een meet & greet voor of na zijn optredens. Een vrouwelijke fan zag tijdens zo’n ontmoeting in Las Vegas haar kans schoon om de Spaanse zanger een kus op de wang te geven, maar hij ging nog een stapje verder. Het duurde niet lang voor de twee stevig stonden te kussen, een moment dat Iglesias zelf deelde op zijn Instagram. Maar daar reageren sommige van zijn fans verward. “Is hij niet getrouwd?” klinkt het onder meer. De 47-jarige Hero-zanger is namelijk al 21 jaar getrouwd met voormalig proftennisser Anna Kournikova, met wie hij vier kinderen heeft.