Wereldkampioen Fabio Quartararo veroorzaakt zijn eigen zware crash in de MotoGP: “Dat had ik niet verwacht”

In de eerste ronde op Motorland Aragon werd Quartararo aangereden door Marquez, die zijn eerste race afwerkte na een afwezigheid van drie maanden vanwege een operatie aan de arm. Beiden moesten vervolgens opgeven.

“Marc reed een geweldige bocht, maar gleed ook even weg”, aldus Quartararo. “Dat had ik niet verwacht, waardoor ik tegen zijn achterband knalde. Zonde, zo al in de derde ronde. Ik voel me momenteel stijf en verbrand.”

Quartararo hield als bij wonder geen zware blessures over aan zijn crash. Hij hield daar ‘slechts’ wat schaafwonden op zijn borst en pijn in zijn benen aan over. De 23-jarige Fransman is fit genoeg om komend weekeinde weer op zijn motor te stappen. Quartararo plaatste maandag op zijn sociale media een foto uit het vliegtuig, op weg naar Japan. “Ik zie jullie daar”, schreef hij erbij. Quartararo ging niet alleen op het circuit onderuit, maar ook toen hij achterop een scooter werd teruggebracht naar de pitsstraat. “Gelukkig had ik mijn helm op gelaten, want op vrij hoge snelheid botsten we op een andere scooter. Gelukkig hield ik daar niets aan over”, aldus de Fransman.

De Italiaan Enea Bastianini schreef de Grote Prijs motorsport van Aragon in de MotoGP-klasse op zijn naam. De motorpiloot van Ducati-Gresini haalde het op Motorland Aragon van zijn landgenoot Francesco Bagnaia (Ducati), de nummer twee in de WK-stand. De Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia) finishte voor eigen publiek op de derde plaats.

Zondag vindt op het circuit van Motegi de zestiende race van het seizoen plaats. Met nog vijf GP’s te gaan, heeft Quartararo in het WK-klassement nog maar 10 punten voorsprong op Bagnaia.