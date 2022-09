Vzw Arbeidskansen viert 35-jarig bestaan met nieuwe huisstijl en logo

Met meer dan 400 werknemers is VZW Arbeidskansen een belangrijke speler in de sector van de sociale tewerkstelling. De vijfendertigste verjaardag werd daarom ook met de nodige luister gevierd. Boudewijn Derkoningen blikte als voorzitter van de raad van bestuur terug op de geschiedenis van de organisatie en keek meteen ook vooruit naar de toekomst, die enkele belangrijke veranderingen mee zich meebrengt. “Met de nieuwe decreten die in aantocht zijn, staat onze organisatie voor belangrijke uitdagingen”, verduidelijkte Boudewijn Derkoningen. “Corona hakte er in bepaalde sectoren hard in. Daarnaast zullen we moeten anticiperen op de nieuwe wetgeving en de nieuwe voorschriften met bepaalde hervormingen om concurrentieel te blijven”. Ook Vlaams minister van economie, werk, sociale economie en landbouw Jo Brouns wist dat er toekomstgericht nog meer ingezet moet worden op het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Overal zijn er witte raven te vinden, ook in de sociale economie”, sprak de minister, die hiermee het belang van individueel maatwerk wilde onderstrepen. Het beste bewijs van de minister zijn woorden werd geleverd door enkele medewerkers van VZW Arbeidskansen, die hun ervaringen en arbeidsvreugde kwamen delen met de aanwezigen en vervolgens ook het nieuwe logo van de organisatie mochten onthullen. (geva)