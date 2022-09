Tongeren

Een 33-jarige fietsster uit Riemst is maandagmiddag lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Maastrichtersteenweg in Tongeren. De aanrijding met een auto gebeurde om 12 uur op het kruispunt met de Limesweg. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en verleenden de eerste zorgen. Vervolgens brachten ze slachtoffer over naar het ziekenhuis. ppn