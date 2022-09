Indringer betrapt in de tuin van Justin en Hailey Bieber

Het was het team dat instaat voor de beveiliging van het koppel bij hen thuis, dat de man in de gaten kreeg. Hoewel het koppel woont in een omheinde wijk, was een onbekende erin geslaagd om binnen te dringen tot hun tuin. De man stond al aan de barbecue van de twee celebrities toen de security op camerabeelden in de gaten kreeg wat er aan de hand was. Toen bewakers hem benaderden rende de man weg en sprong hij via een muur de wijk in.

De politie hield nog een speurtocht maar kon de man nergens meer aantreffen. Voor het beveiligingsteam is het nog een raadsel hoe de man in de tuin kon binnendringen.