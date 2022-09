Hij is eigenlijk ‘Mister Marathon van Berlijn’ en dus krijgt Bart Swings een grote eer van de organisatie

Skeeleraars die zaterdag de marathon in Berlijn voltooien, ontvangen een medaille. Ter ere van een uitzonderlijke sporter is op die medaille niemand minder dan Bart Swings afgebeeld.

Swings doet zaterdag mee aan de prestigieuze marathon, die hij al zeven keer won. Tevens is hij houder van de beste tijd op de marathon door de Duitse hoofdstad. Zijn van 56 minuten en 49 seconden van 2015 geldt als een officieus wereldrecord. Vorig jaar was de skater uit Leuven precies een seconden langzamer.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Swings behoort ook dit jaar tot de favorieten. Net als Sandrine Tas uit Oostende trouwens. Tas won de race bij de vrouwen al drie keer.

Een dag na de skeeleraars lopen de atleten de marathon. Op hun medaille is Eliud Kipchoge afgebeeld. De Keniaan won de marathon in 2018 in een wereldrecord (2u01:39), dat nog steeds in de boeken staat. Hij zal zondag aan de start verschijnen.