Dag Walter Van Beirendonck, hallo Brandon Wen: Modeacademie kiest jonge en flamboyante opvolger

Hij heeft Chinese, Spaanse en Amerikaanse roots, studeerde in New York en Antwerpen en werkte in Parijs. En hij heeft een onmiskenbaar eigen stijl: ontmoet Brandon Wen, de modeontwerper uit Los Angeles die Walter Van Beirendonck opvolgt als artistiek directeur van de Antwerpse Modeacademie. De genderstereotypen gaan helemaal overboord en daarmee is de nieuwe artistieke leider van de modeschool ook de perfecte vertegenwoordiger van zijn generatie. Wij liepen mee door zijn huis, door de stad en door zijn werk. Wat hij van “saai” geklede mensen vindt? Ieder kiest zelf wat hij met zijn kleding doet: “You do you, me do me.” Check de video voor meer.

