Rapper Post Malone even naar ziekenhuis gebracht na heftige val tijdens show: “Sorry dat ik het optreden verpest heb”

De Amerikaanse rapper Post Malone is zaterdag tijdens een optreden in Saint Louis pijnlijk ten val gekomen. De Rockstar-zanger stapte in een gat op het podium en verdween even om verzorgd te worden. Een kwartier later verscheen hij weer en bedankte het publiek voor hun geduld. “Het spijt me dat ik de show verpest heb vanavond”, aldus Post Malone die zijn optreden verder zette. “Er zat een verdomd groot gat in het podium.” Op sociale media onthult de artiest dat hij naar het ziekenhuis werd gebracht, maar dat hij het goed stelt. “Ik kreeg wat pijnstillers, dus ik kan verdergaan met de tour.”