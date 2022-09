Stond het in de sterren geschreven? Nieuwe wereldkampioen bij de beloften klopte ooit… Remco Evenepoel in een tijdrit

De nu 22-jarige Waerenskjold, intussen al prof bij Uno-X, won vier jaar geleden de tijdrit in de Trophée Centre Morbihan. Die Franse rittenkoers over drie etappes werd met grote overmacht gewonnen door Remco Evenepoel, maar in een race tegen de klok van 7 kilometer moest onze landgenoot verrassend zijn meerdere erkennen in de Noor.

Waerenskjold was destijds 1 seconde sneller dan de recente winnaar van de Vuelta: 08:30 (49.412 gemiddeld) tegen 08:31 (49.315 gemiddeld). Evenepoel was toen vertrokken als leider nadat hij rit één had gewonnen met een voorsprong van 3:26. Waerenskjold eindigde als zestiende in die etappe en derde in de eindstand, na een tweede plaats in de slotrit achter Carlos Rodriguez. U weet wel, de Spaanse kampioen van INEOS die zevende werd in de voorbije Vuelta.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen