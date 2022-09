Britse koninklijke familie deelt voor aanvang dienst video over het leven van de Queen

De uitvaartplechtigheid van de Britse koningin Elizabeth II wordt bijgewoond door 2.000 gasten, gaande van regeringsleiders over staatshoofden tot andere hoogwaardigheidsbekleders van over de hele wereld. Nadien zal ze in Windsor Castle tijdens een besloten plechtigheid bijgezet worden in St. George’s Chapel. De koninklijke familie heeft voor de aanvang van de dienst nog een bericht gedeeld op Twitter. In het filmpje zijn beelden te zien van de Queen, van haar geboorte tot de meest recente foto’s.