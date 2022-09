Willy en Lilliane uit Dilsen-Stokkem kunnen zonder de energiepremie: “Voor mensen op de rand is het anders”

Dilsen-Stokkem

Een druppel op een hete plaat voor de ene, compleet overbodig voor de andere. De energiepremie die in november en december onze kant op komt, wordt in veel Vlaamse huishoudens met gemengde gevoelens onthaald. Willy Van Herck (66) en Liliane (69) uit Dilsen-Stokkem kunnen ook zonder premie: “Ik ga niet in de problemen komen, voor mensen op de rand is het anders”