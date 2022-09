Fietsersbond: “Middenrijbanen niet zo positief voor fietsers”

Het is goed dat er nagedacht wordt over maatregelen om zwakke weggebruikers beter te beschermen, maar “middenrijbanen” lijken uit de eerste onderzoeken “niet zo positief uit te draaien voor fietsers”. Dat zegt de Fietsersbond maandag.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) kondigde tijdens het weekend aan dat hij het licht op groen heeft gezet voor de inrichting van zogenoemde middenrijbanen. Die zijn bedoeld voor smalle wegen, waar er geen plaats is voor extra fietspaden. In zo’n geval kan met stippellijnen aan beide kanten van de weg een zone worden gecreëerd voor fietsers, de auto’s moeten de zone in het midden van de baan gebruiken. Alleen wanneer ze elkaar kruisen, mogen motorvoertuigen op de zijstrook rijden, zonder andere weggebruikers te hinderen.

“We zijn hier niet helemaal gelukkig mee”, reageert Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond. Hij verwijst naar een onderzoek van Fietsberaad Vlaanderen, het kenniscentrum voor het fietsbeleid in Vlaanderen. “Daaruit blijkt dat het voor fietsers niet zo positief uitdraait”, aldus Callens. “Met fietsers die dichter bij de rand van de weg gaan rijden, en automobilisten die sneller gaan rijden en dichter bij fietsers passeren.”

Fietsberaad Vlaanderen deed onderzoek op basis van proefopstellingen in Bornem en in Hasselt. Het stelde vast dat fietsers, zeker in groep, dichter bij de rand van de weg fietsten. “Samen met de verhoogde snelheid van de automobilisten is het effect daarom niet positief te noemen”, zo staat in het onderzoek. De middenrijbaan - of middenrijbaanmarkering - “blijkt geen positieve effecten te hebben op de verkeersveiligheid bij fietsen in gemengd verkeer”.

“Quick win”

De vraag om middenrijbanen mogelijk te maken, zou voornamelijk uit Wallonië komen. “Ik begrijp de vraag wel, want zo’n middenrijbaan markeren is een quick win op wegen waar er weinig fietsinfrastructuur is en waar er weinig plaats is om de baan uit te breiden met fietspaden”, aldus de woordvoerder van de Fietsersbond. Hij zegt het niet slecht te vinden dat er wordt nagedacht over nieuwe systemen, maar pleit voor meer onderzoek. Zo’n middenrijbaan is volgens de Fietsersbond alvast geen oplossing op wegen waar veel verkeer is, “en ook het snelheidsregime is heel bepalend”.

Dat doet ook Fietsberaad Vlaanderen in de studie: “Verder onderzoek moet uitwijzen welke andere (afdwingbare en/of gedragssturende) maatregelen er genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid van het fietsverkeer op landelijke wegen te verbeteren.”